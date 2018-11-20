Сьогодні у Києві розпочалися масштабні навчання рятувальних служб

Сьогодні, 20 листопада, в столиці стартували масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, які триватимуть до 22 листопада. Про це йдеться в повідомленні КМДА.

В рамках навчань учасники відпрацюють практичні завдання на місцях у різних районах Києва. У КМДА попереджають, що 20 листопада навчання проводитимуться з можливим запуском електросирен в Оболонському районі та 21 листопада - у Дніпровському і Деснянському районах.

"Закликаємо жителів міста не панікувати у випадку пересування містом великої кількості аварійної рятувальної техніки (до навчань будуть залучені понад 50 одиниць техніки), включення сирени і з розумінням ставитися до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань", - йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що навчання проходитимуть три дні поспіль – з 20 листопада по 22 листопада. На кожному з об'єктів, де проходитиме відпрацювання практичних завдань, 20 листопада планується залучити від 70 до 160 чоловік і до 12 одиниць техніки, 21 листопада - від 8 до 79 осіб і 7 одиниць техніки, 22 листопада – від 23 до 170 чоловік і 8 одиниць техніки.