Я — для того, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури.
Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

США обмежили обмін інформацією з МВС Австрії через проросійську партію

20 листопада, 2018 - 22:27
Фото: nuz.uz

США вимушені обмежити обмін деякою чутливою інформацією з МВС Австрії, очолюваною політиком від правопопулістської "Австрійської партії свободи" (FPO), яка займає проросійську позицію.

Про це йдеться в оновленій стратегії розвитку відносин з Австрією "Integrated Country Strategy", опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

"Керівництво Міністерства внутрішніх справ від правопопулістської Партії свободи створює перед нами як можливості, так і виклики. МВС визнає якість та результативність наших можливостей у підтримці зусиль Австрії в боротьбі з тероризмом, протидії кіберзлочинності та міжнародній злочинності. В той же час проросійська позиція Партії свободи примушує нас брати паузу в тому, що стосується обміну деякого роду чутливою інформацією", - йдеться у документі.

Зазначається, що в цілому американська сторона буде нарощувати двосторонній обмін інформацією з Австрією, "моніторячи при цьому протоколи обміну інформації Австрії".

Нагадаємо, що США ввели нові санкції проти Росії через Сирію.

Джерело: День

Більше новин

Вчені США розробили новітній сканер усього тіла
У Бостоні заборонять поліетиленові пакети
МВС Британії: Інтерпол має очолити представник країни, що поважає права людини
Керченський міст почав зміщуватися, - МінТОТ
МОЗ пропонує підліткам самостійно обирати лікаря
У США суд заблокував указ Трампа про заборону притулку для нелегалів

Новини партнерів

Loading...