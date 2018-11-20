США обмежили обмін інформацією з МВС Австрії через проросійську партію

США вимушені обмежити обмін деякою чутливою інформацією з МВС Австрії, очолюваною політиком від правопопулістської "Австрійської партії свободи" (FPO), яка займає проросійську позицію.

Про це йдеться в оновленій стратегії розвитку відносин з Австрією "Integrated Country Strategy", опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

"Керівництво Міністерства внутрішніх справ від правопопулістської Партії свободи створює перед нами як можливості, так і виклики. МВС визнає якість та результативність наших можливостей у підтримці зусиль Австрії в боротьбі з тероризмом, протидії кіберзлочинності та міжнародній злочинності. В той же час проросійська позиція Партії свободи примушує нас брати паузу в тому, що стосується обміну деякого роду чутливою інформацією", - йдеться у документі.

Зазначається, що в цілому американська сторона буде нарощувати двосторонній обмін інформацією з Австрією, "моніторячи при цьому протоколи обміну інформації Австрії".

Нагадаємо, що США ввели нові санкції проти Росії через Сирію.