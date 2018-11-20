США ввели нові санкції проти Росії через Сирію

США запровадили санкції проти Росії за сприяння у постачанні нафти з Ірану для уряду Сирії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

До санкційного списку внесли три російські організації: "Мир бизнес банк", компанії Global Vision Group і "Промсирьеимпорт". Також санкції наклали на шістьох фізичних осіб, зокрема першого заступника гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрєя Догаєва.

Нагадаємо, що Польща пропонує персональні санкції за "вибори" в ОРДЛО.