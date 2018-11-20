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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

США ввели нові санкції проти Росії через Сирію

20 листопада, 2018 - 19:47
Фото Reuters

США запровадили санкції проти Росії за сприяння у постачанні нафти з Ірану для уряду Сирії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

До санкційного списку внесли три російські організації: "Мир бизнес банк", компанії Global Vision Group і "Промсирьеимпорт". Також санкції наклали на шістьох фізичних осіб, зокрема першого заступника гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрєя Догаєва.

Нагадаємо, що Польща пропонує персональні санкції за "вибори" в ОРДЛО.

Джерело: День

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