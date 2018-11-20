Супрун закликала світову суспільство підтримати акцію #InterpolNotForPutin

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала підтримати онлайн-акцію #InterpolNotForPutin проти призначення на посаду президента Інтерполу колишнього співробітника російської розвідки Олександра Прокопчука.

Про це вона написала у Fаcebook.

"Завтра новим президентом Інтерполу може стати представник Росії. Мусимо долучитися до світової спільноти, яка закликає делегатів країн-учасниць Інтерполу не допустити призначення Олександра Прокопчука новим президентом Інтерполу. Підтримуйте онлайн-акцію #InterpolNotForPutin.

Для цього потрібно написати у Twitter заклики різними мовами не допустити призначення Прокопчука та затегати міністра внутрішніх справ вашої країни”, - пропонує Супрун.

Вона вважає, що це призначення зміцнить режим російського президента Володимира Путіна та призведе до ще більших політичних переслідувань опонентів російської влади.

"Колишній співробітник російського МВС, співробітник російської розвідки та нині віце-президент Інтерполу Олександр Прокопчук. Його обрання на найвищу посаду Міжнародної організації кримінальної поліції зміцнить авторитарний режим Путіна, російську військову агресію та розв’яже Росії руки для політичних переслідувань у будь-якій країні, яка є членом Інтерполу", - написала Супрун.

Вона підкреслила, що Росія, користуючись механізмами Інтерполу, переслідує опонентів путінського режиму.

"Відтоді, коли Прокопчук очолив російське бюро Інтерполу, Росія почала активно зловживати механізмами організації для переслідування людей, які становлять загрозу для Кремля. Проти опонентів режиму Путіна неодноразово були використані “red cards” (“червоні повідомлення”) з ініціативи Росії. “Red card” означає оголошення людини в міжнародний розшук з подальшим арештом, блокуванням рахунків та екстрадицію до країни, яка оголосила розшук. Є достатньо прикладів, коли Росія безпідставно або за сфабрикованими звинуваченнями запускала в розшук критиків російської влади. Є свідчення, що саме Прокопчук відповідав за надсилання таких “red cards” в Інтерпол", - зазначила Супрун.

На її переконання, Прокопчук покриватиме злочини РФ.

"Для опонентів режиму Путіна перемога Прокопчука означатиме постійну небезпеку. За сфабрикованими звинуваченнями їх можуть заарештувати у будь-якій країні, що є членом Інтерполу. Сьогодні весь світ має усвідомити реальну загрозу - замість міжнародної організації, яка бореться зі злочинністю, ми можемо отримати орган, що покриває політичні переслідування та захищає злочини Росії", - наголосила Супрун.