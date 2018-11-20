У 2018 році в Україні зібрали рекордні 66,4 млн тонн зернових

У 2018 році врожай зернових культур став рекордним за історію незалежності України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зернових та зернобобових культур зібрано 66,4 млн тонн з території 14,3 млн га.

З одного гектара збирали у середньому 4 тонни 650 кг (у 2017 році - 4 тонни 180 кг).

За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка, історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році забезпечується завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні історичного максимуму – близько 34,8 млн тонн.

Станом на 19 листопада, соняшника намолочено 13,8 млн тонн. З гектара збирали 2 тонни 280 кг.

Сої зібрано 4,3 млн тонн з території 1,7 млн га. З гектара 2 тонни 570 кг (у 2017 р. – 1 тонна 920 кг).