Я — для того, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в багатоголосому хорі світової культури.
Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

У 2020 році ПА НАТО вперше відбудеться в Україні

20 листопада, 2018 - 16:00
Фото Reuters

Українська делегація внесла поправки до кількох важливих резолюцій ПА НАТО та домоглася проведення засідання асамблеї у 2020 році в Україні.

Про це заявила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

«По-перше, нам вдалося домогтися того, що вже в 2020 році Парламентська асамблея НАТО вперше проходитиме в Україні. І крок за кроком ми наближаємось до нашої стратегічної мети - членства в НАТО... Також ми провели  всі поправки, які стосувались «Північного потоку-2», протидії цьому політичному проекту Путіна, і закликали наших партнерів включити не тільки економічні,  а й енергетичні санкції проти Російської Федерації. Нам вдалося провести поправки і про статус окупованих Росією територій Грузії та України, і  про посилення натовських сил стримування на сході. Ми просимо посилити присутність Альянсу в країнах Балтії та  Чорноморському регіоні», - заявила Геращенко

Віце-спікер також зазначила, що українська делегація надала Парламентській асамблеї важливу інформацію щодо діяльності російського неофіційного військового угруповання «Вагнер». «Ми передали нашим партнерам кілька доповідей, за які хочемо подякувати СБУ і неурядовому сектору, зокрема, InformNapalm, які надали інформацію про угруповання «Вагнер» - російського найманця, який  застосовує бойовиків не тільки на Донбасі, а й в Сирії», - наголосила Геращенко, додавши, що вкрай важливою є підтримка позиції України в ПА НАТО відносно необхідності надання не тільки перспектив на членство, а й членства України в Альянсі.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        США ввели нові санкції проти Росії через Сирію  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        День в ООС: Бойовики вели вогонь у районі Пісків  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Омелян назвав терміни будівництва нового українського аеропорту "Придніпров'я"  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Вінниці 120 музикантів з трьох країн змагаються у конкурсі духової музики  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Внаслідок теракту в Кабулі загинуло вже більше 50 людей    
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Адвокат розповів про стан Януковича  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...