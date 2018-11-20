У 2020 році ПА НАТО вперше відбудеться в Україні

Українська делегація внесла поправки до кількох важливих резолюцій ПА НАТО та домоглася проведення засідання асамблеї у 2020 році в Україні.

Про це заявила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

«По-перше, нам вдалося домогтися того, що вже в 2020 році Парламентська асамблея НАТО вперше проходитиме в Україні. І крок за кроком ми наближаємось до нашої стратегічної мети - членства в НАТО... Також ми провели всі поправки, які стосувались «Північного потоку-2», протидії цьому політичному проекту Путіна, і закликали наших партнерів включити не тільки економічні, а й енергетичні санкції проти Російської Федерації. Нам вдалося провести поправки і про статус окупованих Росією територій Грузії та України, і про посилення натовських сил стримування на сході. Ми просимо посилити присутність Альянсу в країнах Балтії та Чорноморському регіоні», - заявила Геращенко

Віце-спікер також зазначила, що українська делегація надала Парламентській асамблеї важливу інформацію щодо діяльності російського неофіційного військового угруповання «Вагнер». «Ми передали нашим партнерам кілька доповідей, за які хочемо подякувати СБУ і неурядовому сектору, зокрема, InformNapalm, які надали інформацію про угруповання «Вагнер» - російського найманця, який застосовує бойовиків не тільки на Донбасі, а й в Сирії», - наголосила Геращенко, додавши, що вкрай важливою є підтримка позиції України в ПА НАТО відносно необхідності надання не тільки перспектив на членство, а й членства України в Альянсі.