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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

У Бостоні заборонять поліетиленові пакети

20 листопада, 2018 - 22:06
Фото: Укрінформ

У найбільшому місті штату Массачусетс Бостоні з грудня забороняють поліетиленові пакети.

Про це передає ReThink.

Рішення мера та міської ради вступає в силу 14 грудня і спочатку буде стосуватися великих магазинів площею понад 1860 кв м. З квітня 2019 року вона пошириться на торгові точки площею понад 930 кв м, а з літа того ж року на всі інші магазини.

Знаково, що заборона буде стосуватися не лише магазинів чи супермаркетів, а й кафе та ресторанів, котрі продають їжу з собою.

Поки політики займаються розробкою національного законодавства чи законів на рівні окремих штатів, громади все більшої кількості міст та сіл у США забороняють ПЕ пакети.

Джерело: День

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