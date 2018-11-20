У Бостоні заборонять поліетиленові пакети

У найбільшому місті штату Массачусетс Бостоні з грудня забороняють поліетиленові пакети.

Про це передає ReThink.

Рішення мера та міської ради вступає в силу 14 грудня і спочатку буде стосуватися великих магазинів площею понад 1860 кв м. З квітня 2019 року вона пошириться на торгові точки площею понад 930 кв м, а з літа того ж року на всі інші магазини.

Знаково, що заборона буде стосуватися не лише магазинів чи супермаркетів, а й кафе та ресторанів, котрі продають їжу з собою.

Поки політики займаються розробкою національного законодавства чи законів на рівні окремих штатів, громади все більшої кількості міст та сіл у США забороняють ПЕ пакети.