У Грузії анонсували "кредитну амністію" перед другим туром виборів президента

Уряд Грузії домовився з банками та небанківськими кредитними організаціями про списання боргів понад 600 тисяч громадян на загальну суму в 1,5 млрд ларі, що становить 561 млн доларів США. Про це заявив прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе, передає "Інтерфакс".

Процес обнулення заборгованості розпочнеться 15 грудня і завершиться 31 грудня. Голова уряду Грузії вважає, що "кредитна амністія" дозволить сотням тисяч громадян почати життя з "чистого аркуша" й більше витрачати на себе і свою сім'ю, що позитивно позначиться на економіці країни. Водночас відмова від "токсичних" прострочених боргів зміцнить і банківську систему.

У Кабміні Грузії повідомили, що майже 95% боргів громадян у банках не перевищують суму в 2 тисячі ларі (1 долар США - 2,67 ларі).

З 1 вересня в Грузії скасували "чорний список" Бюро кредитної інформації, куди заносили недобросовісних боржників. Тепер банки самі мають перевіряти всіх людей, які звертаються за позикою, і приймати рішення.

З 1 січня 2019 року в країні посилюють правила кредитування фізичних осіб. Банки зобов'язані ретельно перевіряти платоспроможність клієнтів і не видавати ризиковані позики.

"Кредитну амністію" в Грузії можна сприймати як частину виборчої кампанії, адже до 2 грудня в країні має відбутися другий тур президентських виборів.

Виборці оберуть главою держави когось із двох колишніх міністрів закордонних справ в уряді Саакашвілі - Саломе Зурабішвілі або Грігола Вашадзе. Їх об'єднує відсутність симпатій до Росії і курс на зближення з Європейським союзом і НАТО.

Після оголошення про списання банківських боргів громадян фаворитом можна вважати Саломе Зурабішвілі - висуваницю партії "Грузинська мрія", головним спонсором якої є мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Справа в тому, що розповідаючи по телебаченню про "кредитну амністію", прем'єр Бахтадзе окремо наголосив, що без участі Іванішвілі це не вдалося б реалізувати. Протеже мільярдера Зурабішвілі тепер може розраховувати на вдячність людей у вигляді голосів.