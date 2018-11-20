У Лівії з полону звільнили 3 українських моряків

У Міністерстві закордонних справ України заявили про звільнення трьох українських моряків у Лівії, які були членами екіпажу судна Nivin, що утримувалось нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter.

"Судно Nivin (порт Місурата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, у т. ч. трьох громадян України. Українські моряки в безпеці", - йдеться в повідомленні.