У Лівії з полону звільнили 3 українських моряків

20 листопада, 2018 - 17:00
У Міністерстві закордонних справ України заявили про звільнення трьох українських моряків у Лівії, які були членами екіпажу судна Nivin, що утримувалось нелегальними мігрантами.
Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter.
"Судно Nivin (порт Місурата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, у т. ч. трьох громадян України. Українські моряки в безпеці", - йдеться в повідомленні.
Судно "Nivin" (порт Місурата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, в т.ч. трьох громадян України. Українські моряки - в безпеці. pic.twitter.com/ioUNU110nt
— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 20 листопада 2018 р.
Джерело: День