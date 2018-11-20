У Смілі майже всі будинки вже підключені до опалення, - Зубко

У місті Сміла Черкаської області 171 житловий будинок вже підключено до опалення. Один ще в процесі.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, інформує Урядовий портал.

«Ситуація по Смілі - 171 житловий будинок вже підключено до опалення. Один ще в процесі, будівля стара - 1971 року», - йдеться у повідомленні.

Зубко також додав, що у місті працюють одинадцять шкіл, дитячі садки і три лікарні.

«Але питання в іншому, міська влада Сміли, яка свого часу передала обладнання теплокомуненерго в оренду і не контролювала ситуацію, зараз не хоче працювати в правовому полі. І тут ми повинні говорити про 22 статтю ЗУ «Про теплопостачання», яка і з'явилася у зв'язку з тим, що створювалися нові підприємства, які брали в оренду ТКЕ і накопичували борги. Тому зараз необхідно повертати цю ситуацію у правове поле, забезпечити в першу чергу людей теплом за дорученням Президента України. І третє - розібратися, що потрібно зробити міській владі для отримання номінацій і укладення договорів з НАК «Нафтогаз», - зазначив Зубко.

Урядовець вкотре підкреслив, що відповідно до закону про місцеве самоврядування, послуга з теплопостачання населенню забезпечується місцевою владою.

«Я хочу подякувати всім міським головам, які вчасно забезпечили опалення у своїх містах - Авдіївка, Бахмут, Кам'янець-Подільський й інші. Це люди, які, крім отриманих шалених повноважень з реформою децентралізації, добре розуміють свою відповідальність», - підкреслив Зубко.

Нагадаємо, у місті Сміла до 15 листопада не розпочинався опалювальний сезон. Без тепла залишалися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи. 12 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. Жителі міста Сміла перекривали дороги, вимагаючи забезпечити місто теплом.

Президент Петро Порошенко у четвер, 15 листопада, доручив за кілька годин розпочати опалювальний сезон у Смілі.

Станом на 17 листопада у місті були запущені та працювали всі котельні.

Голова фракції БПП Артур Герасимов під час виступу в парламенті 20 листопада заявив, що Верховна Рада та правоохоронні органи повинні дати оцінку діям місцевої влади міста Сміла (Черкаська область) у зв'язку з несвоєчасним підключенням будинків містян до теплопостачання.

Герасимов нагадав, що завдяки децентралізації Сміла цього року мала бюджет у близько 250 млн гривень, що, за його словами, майже вдвічі більше, ніж чотири року тому.

Водночас він підкреслив, що реформа децентралізації передбачає і відповідальність місцевих чиновників перед своїми виборцями, у тому числі й щодо забезпечення своєчасного теплопостачання.