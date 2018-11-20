У США назвали переможців міжнародної премії "Еммі"

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження переможців міжнародної премії "Еммі" - International Emmy Awards.

Як повідомляється на сайті премії, цього року вручили 11 статуеток, які отримали представники десяти країн: Бельгії, Чилі, Данії, Німеччини, Ізраїлю, Португалії, Іспанії і інших.

Зокрема, найкращим драматичним серіалом цього року визнаний іспанський "Паперовий будинок", а найкращим комедійним серіалом став ізраїльський "Невсу".

Нагороду за найкращий документальний фільм отримав "Прощай, Алеппо" - арабська версія телеканалу ВВС.

Звання найкращого актора дісталося датчанину Ларсу Міккельсену (серіал "Шляхи Господні"), який також відомий за роллю російського президента Віктора Петрова (прототипу Володимира Путіна) у серіалі "Картковий будинок".

Найкращою актрисою стала Ганна Шудт за роль у німецькому серіалі "Нежиті було б достатньо".

Раніше були названі лауреати телевізійної премії "Еммі". Тріумфаторами премії стали серіали "Гра Престолів", "Дивна місіс Мейзел" і "Американська історія злочинів: Замах на Джанні Версаче".