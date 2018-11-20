У США суд заблокував указ Трампа про заборону притулку для нелегалів

Окружний суд в Сан-Франциско тимчасово заблокував указ президента Дональда Трампа, який забороняє мігрантам, що незаконно перетнули кордон, претендувати на політичний притулок.

Про це повідомляє ВВС.

Суд скасував його нещодавній указ про неможливість надання політичного притулку мігрантам, що перетинають кордон незаконно.

"Яким би не був авторитет президента, він не може переписувати імміграційні закони", - заявив суддя Джон Тайгер.

За його словами, чинні правила дозволяють будь-якому іноземцю, який потрапив до США, претендувати на отримання політичного притулку.