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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

У Вінниці 120 музикантів з трьох країн змагаються у конкурсі духової музики

20 листопада, 2018 - 19:07
Фото з Facebook-сторінки конкурсу

Міжнародний конкурс духової музики «VIN VENTI» старував сьогодні, 20 листопада, у місті над Бугом. Упродовж наступних трьох днів 120 солістів-інструменталістів з усієї України, а також з Німеччини та Польщі, змагатимуться за перемогу. Музикант, який виграє гран-прі, отримає три тисячі гривень. Також передбачені грошові винагороди за призові місця у різних вікових групах. Загальний призовий фонд конкурсу складає 25 859 гривень.

«Всього на конкурсі є дві номінації – дерев’яні духові інструменти та мідні духові інструменти, а учасники змагатимуться в трьох категоріях: молодша – до 12 років, середня – від 13 до 15 років, старша група – від 16 до 19 років, – уточнює директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук. – Окрім конкурсних прослуховувань, проект включає в себе майстер-класи від членів журі з гри на саксофоні, тубі, кларнеті, тромбоні, трубі. До речі, участь у них безкоштовна. Також відбудеться круглий стіл з питання становлення та розвитку духового інструментального мистецтва, концерт барокової музики від членів журі та гала-концерт переможців, який відбудеться 22 листопада у Вінницькій обласній філармонії. Завершиться дійство 23 листопада».

Міжнародний конкурс духової музики «VIN VENTI» проводиться у Вінниці вдруге. Торік у ньому взяли участь 55 музикантів, цього року надійшла 121 заявка. Він зініційований двома громадськими організаціями «Простір майбутнього» і «Центр Культурна стратегія – XXI», а відбувається за підтримки Вінницької міської ради та Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця

Джерело: День

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