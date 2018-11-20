Україна піднялася в рейтингу "талановитих країн"

Україна піднялася у світовому рейтингу з розподілу талантів у світі IMD World Talent Ranking 2018 на одинадцять позицій, залишивши останню п'ятірку списку.

Такі дані оприлюднено на сайті аналітичної і консалтингової компанії IMD World Competitive Center.

Як вказується, за підсумками 2018 року Україна посіла 48-ме місце з 63 можливих у Світовому рейтингу талантів.

"Високі показники роботи України щодо виходу з нижньої п'ятірки зумовлені головним чином зростанням успішності учнів, акцентом на навчанні співробітників та зростанням ефективності інфраструктури охорони здоров'я. Крім того, для України пріоритетом є залучення та утримання талантів, наявність кваліфікованої робочої сили, фінансові навички і компетентні старші менеджери", - йдеться в рейтингу.