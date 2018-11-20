20 листопада, 2018 - 18:07
Україна відкриватиме Дитяче Євробачення-2018. З першою піснею Say love виступить 11-річна українка Дарина Красновецька.
Про це пише Радіо Свобода.
Всього в конкурсі беруть участь представники 20 країн. Напередодні у білоруському Мінську відбулася офіційна церемонія відкриття Дитячого Євробачення-2018.
Дитячий пісенний конкурс «Євробачення» – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки.
Джерело: Радіо Свобода