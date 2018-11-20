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Внаслідок теракту в Кабулі загинуло вже більше 50 людей

20 листопада, 2018 - 18:54
Фото Reuters

Смертник підірвав себе на релігійному зібранні в афганській столиці Кабулі, забравши життя більше 50 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Афганістану.

Вже більше 70 осіб отримали поранення в результаті атаки.

"Терорист-смертник підірвав себе у залі для весіль, де зібралися ісламські богослови для відзначення дна народження пророка Мухамеда" - повідомив речник міністерства Наджіб Даніш.

Жодна з терористичних організацій поки не взяла на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, що у центрі Кабула пролунав вибух.

 
    
Джерело: День
          
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