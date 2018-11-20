Внаслідок теракту в Кабулі загинуло вже більше 50 людей

20 листопада, 2018 - 18:54
Смертник підірвав себе на релігійному зібранні в афганській столиці Кабулі, забравши життя більше 50 людей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Афганістану.
Вже більше 70 осіб отримали поранення в результаті атаки.
"Терорист-смертник підірвав себе у залі для весіль, де зібралися ісламські богослови для відзначення дна народження пророка Мухамеда" - повідомив речник міністерства Наджіб Даніш.
Жодна з терористичних організацій поки не взяла на себе відповідальність за теракт.
Нагадаємо, що у центрі Кабула пролунав вибух.
Джерело: День