ВРУ відмовилася зняти недоторканність із Березкіна

Верховна Рада України не надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Волі народу" Станіслава Березкіна. "За" проголосували тільки 160 нардепів, передає "112 Україна".

За даними слідства НАБУ, нардеп міг бути причетним до організації розкрадання 20 млн доларів державного "Ощадбанку".

"Слідством, яке ведуть НАБУ та САП, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, вчинених нинішнім народним депутатом Березкіним за статтями 191 ("Розкрадання"), 209 ("Відмивання"), 364 ("Зловживання") та 366 ("Підроблення документів")", - сказав вчора на засіданні регламентного комітету генпрокурор Юрій Луценко.

Зауважимо, комітет визнав подання генпрокурора законним, але недостатньо обгрунтованим.

Нагадаємо, 23 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні 20 млн доларів "Ощадбанку". Серед затриманих був син народного депутата України Станіслава Березкіна. Згодом йому та іншим фігурантам було обрано запобіжний захід у вигляді арешту, однак вони вийшли на свободу після внесення застави.

Раніше стало відомо про підготовку НАБУ і САП подання про зняття недоторканності з депутата Березкіна. Сам Станіслав Березкін заявив, що ані він, ані члени його сім'ї законів не порушували і злочинів не скоювали, тому готові відстоювати свою позицію в судах і Верховній Раді.