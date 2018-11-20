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Олекса Тихий, український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи

Вже 20-ий штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

20 листопада, 2018 - 09:54
ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Американський штат Північна Кароліна приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомило посольство України в США у Facebook.

"Північна Кароліна в особі Губернатора штату Роя Купера офіційно приєдналася до вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та визнала цю трагедію геноцидом. Дякуємо за підтримку!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вже 19 американських штатів визнали Голодомор геноцидом українського народу, Північна Кароліна став 20. Зокрема, серед них Вашингтон, Вісконсін, Іллінойс, Массачусетс, Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Орегон та Пенсильванія, Нью-Йорк та Канзас, Огайо, Міссурі, Вірджинія, Орегон.

Джерело: День

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