"Євробляхери" перекрили траси у 14 областях (список)

Станом на 12.00 власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили шляхи державного значення у 14 областях України. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

"У зв'язку із акціями протесту, що проходять в різних областях країни, які супроводжуються, зокрема, перекриттям руху транспорту на автодорогах державного значення, інформуємо про стан проїзду станом на 12.00", - йдеться у повідомленні.

До повідомлення додано перелік ділянок, на яких перервано рух транспорту.

Волинська область

з 10-00 перекрито рух на а/д М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького р-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

з 11-00 перекрито рух на а/д М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 503+300 (с. Старовойтове Любомльського р-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Житомирська область

з 10-00 перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 133+950 (с. Вереси), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Закарпатська область

з 11-00 перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 717+400 (с. Нижні Ворота), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Кіровоградська область

з 10-20 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Львівська область

з 10-20 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішоходному переходу.

з 11-00 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ – Чоп, км 500+900 (с. Старий Милятин Буського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Миколаївська область

з 10-30 перекрито рух транспорту на а/д Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 224+700 (виїзд з м. Миколаїв, біля АЗС «WOG»), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Одеська область

з 10-00 перекрито рух на а/д М-05 Київ – Одеса, км 450+500 (лівий проїзд), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Полтавська область

з 09-20 перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 332+350, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Рівненська область

з 10-00 частково перекрито рух на а/д М-06 Київ – Чоп, км 322 (біля АЗС «Сокар»), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

з 10-00 частково перекрито рух на а/д М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 307, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Тернопільська область

з 11-00 частково перекрито рух на а/д М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 154, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Харківська область

з 10-00 перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 515 – км 516, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.ному переходу.

з 10-00 перекрито рух на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 515 – км 516, шляхом безперервного руху по пішоходному переходу.

Херсонська область

з 10-00 частково перекрито рух на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 206, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

з 10-30 перекрито рух на а/д Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ, км 57, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Хмельницька область

з 10-00 перекрито рух на а/д Н-03 Житомир – Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подільського р.-ну) та Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка), шляхом безперервного руху по пішохідних переходах.

Черкаська область

з 10-00 перекрито рух на а/д М-05 Київ – Одеса, км 210, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.

з 11-00 перекрито рух на а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 11 (с. Благодатне), шляхом безперервного руху по пішоходному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.

В Укравтодорі зазначили, що у Кіровоградській області на а/д Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 76 (с. Степове) акцію завершено, рух відновлено.

Як повідомлялося, Верховна Рада 8 листопада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №8487 щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах та законопроект №8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.