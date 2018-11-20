За минулу добу бойовики 21 раз обстріляли позиції сил ООС, 3 бійців поранені

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС

"Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі – дев'ять - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв із мінометів 120 калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного - вів вогонь із мінометів калібру 82 мм. По захисниках Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів.

У ході бойових дій троє військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено, ще шестеро окупантів поранені.