Американська кіноакадемія оприлюднила список фільмів-претендентів на "Оскар"

Академія кінематографічних мистецтв і наук випустила список фільмів, які потенційно можуть отримати нагороду «Оскар» за найкращу картину на церемонії нагородження наступного року, пише Variety.

Серед 341 картини найбільш ймовірними претендентами на нагороду є такі фільми: “Називай мене своїм іменем”,«Три білборди за межами Еббінг, штат Міссурі»,«Пошта»,«Леді Берд»,«Забирайся»,«Дюнкерк»,«Форма води» «Найтемніший час »,«Проект Флориди»,«Великий хворий»,«Мудра» і «Чудо-жінка».

Але, звичайно ж, є деякі картини, які критики називають "дивними" . Вони навряд чи залишаться в переліку під час просування процесу голосування. Журналісти видання вважають список вельми широким, таким, що містить не тільки картини, які зможуть згодом реально конкурувати за отримання призу.

Нагадаємо, у Києві відбувається фестиваль британського кіно.