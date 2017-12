Boeing створив дрон, що заправлятиме у повітрі бойові літаки

Boeing розсекретив свої останні розробки, презентуючи дрон, що заправлятиме літаки просто у небі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Компанія планує продати дрона американській авіації, що забезпечить заправку винищувачів у повітрі.

Дронами керуватимуть дистанційно, вони зможуть перевозити 6800 кг палива на відстань до 500 морських миль. Компанія розробила його сумісним з широким діапазоном бойових літаків-винищувачів, а саме A-18 Super Hornet і EA-18G Growle.

Поки компанія не планує залучати дрон для комерційних перельотів, запевняючи, що розробляє інші плани для пасажирських літаків.

Revealed and ready! #BoeingMQ25 #UAS future @USNavy tanker will extend the range of combat aircraft from the flight deck to the fight!

RELEASE: https://t.co/tkDt0R84zB #MQ25 #PhantomWorks pic.twitter.com/gSgS8xmIRR

— Boeing Defense (@BoeingDefense) December 19, 2017