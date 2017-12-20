Держдеп: Росія – це джерело насильства на Донбасі

Речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Росія та її ставленики є джерелом насильства на Донбасі.

У Держдепі також пов’язують останнє загострення й обстріли в зоні АТО з одностороннім виходом Росії зі Спільного центру координації та контролю, повідомляє Укрінформ.

"Раніше домовленості про припинення вогню досягалися на рівні російсько-українського військового механізму (Спільного центру координації та контролю – ред.), що дозволяло цивільним безпечно лишати райони обстрілу. Проте уряд Росії в односторонньому порядку прийняв рішення про вихід з цього механізму деконфліктизації", - зазначила Нойєрт.

Вона наголосила, що російський уряд продовжує підтримувати активний конфлікт і гуманітарну кризу, забезпечує своє командування та спрямовує збройні сили, а також здійснює безпосередній контроль над своїми ставлениками в місцевій владі.

"Сполучені Штати закликають Росію припинити атаки на сході України, вивести свої сили та важкі озброєння із суверенної території України та узгодити міцну миротворчу місію ООН", -додала речниця Держдепу.