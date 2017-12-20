Facebook запускає нову систему розпізнавання облич на фото

Соціальна мережа Facebook запускає функцію, під назвою Photo Review, яка дозволить відстежувати фотографії за обличчями зареєстрованих користувачів.

Про це йдеться на офіційному блозі компанії.

"Нові функції допоможуть вам знайти фотографії, на яких ви не відзначені, і допоможуть дізнатися, коли інші користувачі спробують використовувати ваші зображення в якості їх фото профілю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова система зможе ідентифікувати людину на фото, навіть якщо знімок не має підпису чи не позначений спеціальною позначкою або тегом.

Після виявлення такого знімку зображена на ньому людина зможе відзначити себе самостійно, попросити видалити публікацію або звернутися з такою вимогою до технічної підтримки соцмережі.