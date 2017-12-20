ГА ООН закликала РФ дотримуватися зобов'язань, які діяли у Криму до окупації

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 19 грудня ухвалила резолюцію, у якій засуджує порушення прав людини у Криму Росією. Документ засуджує незаконне встановлення Росією юрисдикції, законів та управління в окупованому Криму. Автори резолюції закликали РФ дотримуватися зобов'язань міжнародного права щодо законів, які діяли у Криму до окупації, пише Newest Media.

Згідно з документом, Росія визнається державою-агресором, а Крим — тимчасово окупованою територією. Про це у своєму Twitter повідомила Українська місія в ООН.

Основні тези нової резолюції на своїй сторінці Facebook описала голова постійної делегації в ПА НАТО, народний депутат України Ірина Фриз.

У текст нової резолюції включені не тільки згадки про міжнародні норм, що стосуються захисту прав людини, а й розширені посилання на міжнародне гуманітарне право (зокрема, Женевські конвенції 1949 року і Додатковий протокол і 1977 року), передає Апостроф.

Резолюція зазначає, що офіційна Москва повинна повністю та негайно виконати рішення Міжнародного Суду від 19 квітня 2017 року щодо тимчасових заходів у позові України проти Російської Федерації. Ця справа стосується застосування Міжнародної конвенції стосовно боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Резолюцію ухвалили 76 голосами проти 26. Серед країн, котрі відмовилися підтримати рішення Асамблеї: Росія, Вірменія, Білорусь, Болівія, Індія, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербія, Киргизстан, Таджикистан та ПАР.