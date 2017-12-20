"Газпром" вимагає від "Нафтогазу" $1,3 млрд за поставки газу на окупований Донбас

Російський газовий монополіст "Газпром" вимагає від українського "Нафтогазу" $1,3 млрд за постачання природного газу на окуповані території Донбасу.

Про це розповів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, що наразі "Газпром" виставляє рахунки "Нафтогазу" з сумами, які вимагає сплатити за поставку газу до окупованих районів Донбасу, однак Україна цих обсягів не контрактувала.

"Будь-які платежі "Газпром" може зарахувати як оплату за поставки до ОРДЛО - для нас це неприпустимо", - пояснив Вітренко.

За його інформацією, претензії "Газпрому" щодо поставок до окупованих районів Донбасу наразі становлять суму близько $1,3 млрд.