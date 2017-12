Генасамблея ООН проведе екстрене засідання на прохання арабських держав

На прохання арабських і мусульманських держав Генасамблея ООН завтра проведе надзвичайне засідання. Основною темою зустрічі стане рішенням Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, повідомляє "Радіо Свобода".

Палестинський посланець при ООН Ріяд Мансур повідомив, що асамблея зі 193 членів голосуватиме за резолюцію із закликом до Трампа відмовитись від свого рішення. Мансур заявив, що сподівається на "переважну підтримку" резолюції, хоча голосування і не має обов'язкового характеру, а є політичним.

Як відомо, США наклали вето на аналогічну резолюцію під час голосування у Раді безпеки ООН 18 грудня.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі в Twitter попередила, що Сполучені Штати "запам’ятають" тих, хто голосуватиме проти, оскільки рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, за її словами, було вибором американського народу.

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4

— Nikki Haley (@nikkihaley) December 19, 2017