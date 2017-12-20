Геращенко анонсував розгляд законопроекту про захист свідків

На сьогодні в Україні відсутня система захисту людей, що дали свідчення в судах. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції Народний фронт, член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні, о 15.00 я представлю новий проект закону "про захист свідка". Справа в тому, що в Україні немає нормальної системи захисту свідків - в цьому році загинуло двоє людей, які не повинні були померти. Це Аміна Окуєва, на яку вже був замах, і це Денис Вороненков, який свідчив проти президента Володимира Путіна, вбитий на замовлення росіян. Я закликаю підтримати новий закон, який по-європейськи зміг би захистити людей, які дали свідчення проти бандитів, мафії і корупціонерів. Без цього у нас не будуть розкривати державні злочини. У нас нічого немає", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що МВС розглядає дві основні версії вбивства ветерана АТО Аміни Окуєвої - це дії спецслужб Росії та дії осіб, які перебувають на території Чечні. Окуєва та Адам Осмаєв були особистими ворогами президента Чечні Рамзана Кадирова.

Вбитий під час стрілянини в центрі Києва Вороненков був російсьим екс-депутатом від КПРФ, який переїхав до України. Разом зі своєю дружиною він дав свідчення у справі про державну зраду стосовно колишнього президента Януковича.