Херсон закупив браковані тролейбуси на 18,9 млн

Херсонське комунальне підприємство купили партію тролейбусів, двигуни яких виявилися бракованими та російського виробництва.

Про це повідомив керівник міського комунального підприємства "Херсонелектротранс" Єгор Устинов, повідомляє Укрінформ.

"Ми отримали лист від автоскладального заводу про те, що зняті тягові електродвигуни направлені постачальнику (цих двигунів - ред.) для їхньої заміни. Постачальник знаходиться за межами України, в Російській Федерації, місто Псков. Потім ми отримали від заводу відповідь, що постачальник, начебто, прислав нові двигуни, але в них, певно, та ж сама проблема, що була у знятих у нас двигунах", - розповів Устинов.

Зазначається, що у Херсоні 9 листопада відбулась презентація 4-х нових тролейбусів "Богдан Т70117", закуплених містом, їх загальна вартість становить 18,9 млн гривень.

Проте до цього часу жоден із тролейбусів на лініях не працює.