Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести офіційну електронну пошту

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, згідно з яким українські підприємці повинні задекларувати офіційну електронну адресу для взаємодії з держорганами, судами та іншими органами влади і підтримувати його до закриття.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 грудня, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, офіційну адресу електронної пошти суб'єкти господарської діяльності повинні вказувати при реєстрації.

Так, офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти юрособи та фізособи-підприємця, яка використовується для офіційного листування в електронному вигляді і є незмінною до внесення запису про держреєстрацію зупинки діяльності відповідної юрособи/фізособи-підприємця.

Листи, що надійшли на таку адресу, вважаються надісланими офіційно і не вимагають додаткового документального підтвердження, йдеться в проекті.

Відповідно до документа, привласнення офіційної електронної адреси здійснюється одночасно з держреєстрацією юрособи або придбанням фізособою статусу підприємця. У момент припинення діяльності здійснюється архівування та збереження таких адрес з відповідними листами і повідомленнями.

Кабмін розраховує, що ця норма набуде чинності з 1 січня 2019 року, і пропонує дати один місяць вже зареєстрованим в держреєстрі на декларування офіційної електронної адреси.