КНДР планує оснастити балістичні ракети хімічною зброєю

Північна Корея проводить випробування з метою встановлення біологічної речовини, що викликає сибірську язву, на своїх міжконтинентальних ракетах

Про це повідомляє "Голос Америки".

Посилаючись на неназвані джерела, пов’язані з розвідкою Південної Кореї, ЗМІ інформують, що режим Кім Чен Ина проводить випробування, щоб встановити, чи смертоносна бактерія витримає високі температури під час запуску ракети.

Представники південнокорейської та американської розвідки вже раніше били на сполох з приводу північнокорейських програм хімічної і біологічної зброї. Згідно з даними джерел, КНДР уже зберігає у своїх арсеналах тисячі тонн хімічної зброї.

У стратегії з національної безпеки Білий дім застеріг, що Північна Корея "виготовляє хімічну та біологічну зброю, яка може бути застосована на ракетах".

Нагадаємо, що США готові до будь-яких дій КНДР.