Контактна група у Мінську обговорить припинення вогню на Донбасі у святковий період

Сьогодні, 20 грудня у Мінську відбудеться останнє із запланованих цьогорічних засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Очікується, що традиційно перед засіданням ТКГ зберуться чотири її профільні підгрупи з різних питань", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона заявила, що планує обговорити питання припинення вогню на всій лінії зіткнення на період свят і зимових канікул. Натомість на сепаратистських сайтах повідомляється про намір представників бойовиків порушити питання про поновлення роботи російських офіцерів у складі Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі.

"СММ готуються ще і тематичні звіти, наприклад "Жертви серед цивільного населення..." , "Доступ до води цивільного населення в районах..." , "Свобода пересування через адміністративний кордон з Кримом" та інші", - повідомив про заплановані питання для обговорення представник України у трьохсторонній мінській контактній групі Євген Марчук.

Як відомо, черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.