Мережа "Фокстрот" відкриває новий магазин у ТЦ "ГородОК"

22 грудня торговельна мережа «Фокстрот» запрошує на свято відкриття нового магазину в столичному ТЦ «ГородОК» (Київ, вул. Степана Бандери, 23). У компанії анонсують не лише відкриття нового, а й презентацію нового формату «Фокстротів».

“Такого формату Ви не побачите в інших супермаркетах нашої мережі й ми плануємо зробити в ньому значну частину наших магазинів, - розповів виконавчий директор мережі «Фокстрот» Вячеслав Поврознік. – Тут передбачено систему управління полкою із підказками покупцю щодо асортименту, геймерські сектори (з товарами для широкої аудиторії, а не лише для геймерів), нове торгове обладнання та нова схема освітлення, новий дизайн, в якому дерева набагато більше, ніж пластику. Цей формат – теплий і стильний одночасно, більш зрозумілий кожному, а значить має перспективи полюбитися покупцям”.

Новий столичний «Фокстрот» у ТРЦ «ГородОК» займає загальну площу у 1443 кв.м. та торгову - у 1340 кв.м.

Свято відкриття «Фокстроту» у ТРЦ «ГородОК» триватиме з 22 грудня по 25 грудня, й усі його учасники відчують на собі… літо! Тематику буде передавати не лише оформлення торгового простору з тропічним антуражем та фотозоною, але й відповідні тематичні конкурси та розваги. А ще на покупців чекатимуть кулінарні майстер-класи та «Квест у кубі», можливість виграти головний приз IPhone Х та подарунки до покупок від 2000 грн. (дрон, мультиварки, смартфони та мікрохвильовки). Ну а ті покупці, які 22 або 23 грудня першими здійснять покупку від 12 тис. грн., мають можливість повезти додому у подарунок холодильник чи пральну машинку. Умови акції – на сайті foxtrot.ua.