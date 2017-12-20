Мінфін хоче легалізувати азартні ігри в Україні

Міністр фінансів України Олександр Данилюк наголосив на необхідності легалізації азартних ігор в Україні.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.

"Об’єм цього ринку - щонайменше $1 мільярд. Жодної копійки з цих коштів до бюджету не надходить, все знаходиться в тіні. Те, що відбувається сьогодні на цьому ринку - це не нормально, це несе негативний соціальний ефект. Тому, я закликаю Раду прийняти закон щодо легалізації ігорного бізнесу і впорядкування лотерей", - сказав він.

Він також додав, що законопроект про легалізацію азартних ігор є пріорітетним для його міністерства.

"Ми не хочемо просто спостерігати за цим процесом, держава має сказати своє слово у напрямку врегулювання ринку", - пояснив Данилюк.