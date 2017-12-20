Мінфін США вніс Кадирова до списку Магнітського

Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров потрапив до санкційного списку США, визначеного Актом Магнітського.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому американським мінфіном у середу.

"Офіс з питань контролю за зовнішніми активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголошує нове положення про санкції відповідно до Акту Магнітського", - йдеться в оприлюдненому документі.

У списку осіб, проти яких застосовуються санкції, вказані, зокрема, такі громадяни Російської Федерації:

- Кадиров Рамзан Ахматович, 5 жовтня 1976 року народження;

- Катаєв Аюб Вахайович, 1 грудня 1984 року народження;

- Майорова Юлія, 23 квітня 1979 року народження;

- Павлов Андрій, 7 серпня 1977 року народження;

- Шешеня Олексій Миколайович, 16 квітня 197 року народження.

При цьому уточнюється, що санкції проти вказаних осіб наберуть чинності у четвер, 21 грудня.

Довідка: Акт Магнітського прийнятий Конгресом США в 2012 році. Він визначає список санкцій проти російських чиновників, винних у грубих порушеннях прав людини. Сергій Магнітський помер 16 листопада 2009 року, перебуваючи під вартою в московській в'язниці. Під час розслідування Ради з прав людини президента Росії з'ясувалося, що він був жорстоко побитий. Крім того, члени Ради заявили, що його смерть настала через побиття та катування працівниками міліції.