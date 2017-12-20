Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка" відзначатиме 25-ліття

Створений 1992 року завдяки старанням освітянки, письменниці, громадської діячки, активістки українського національного і правозахисного руху Ірини Калинець, яка розуміла необхідність партнерства з українською діаспорою та її інституційного забезпечення, МІОК вже чверть століття успішно працює у чотирьох напрямах – освітньому, міграційному, культурному та співпраці з діаспорою.

Завтра про все це йтиметься на урочистостях з нагоди ювілею. Заразом, за словами директора установи Ірини Ключковської, це буде гарна нагода подякувати всім партнерам, симпатикам і друзям, завдяки яким інститут є успішним. Також – можливість розповісти про досягнення й поділитися планами на перспективу.

Важливо, що вже понад десять років МІОК проводить для науковців та громадських діячів з усіх регіонів України та з-за кордону міжнародні конгреси «Світове українство як чинник утвердження держави Україна в міжнародній спільноті», мета яких – сприяти ефективній взаємодії держави та української діаспори як її невід’ємної частини.

Також МІОК співпрацює з Міністерством освіти і науки України, міністерствами закордонних справ, культури й туризму, Світовим конгресом українців, Європейським конгресом українців, Світовою федерацією українських жіночих організацій, багатьма державними структурами в Україні та українськими громадами у світі.

За ініціативою МІОКу 2009 року було скликано парламентські слухання з питань світового українства, а також кілька комітетських слухань Верховної Ради України.

Святкове зібрання з нагоди 25-ліття Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» відбудеться в актовій залі головного корпусу вишу. «День» долучається до привітань з нагоди ювілею МІОКу.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів