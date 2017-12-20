На трасі Київ-Одеса створені пункти допомоги водіям застряглих фур

У Нацполіціі України повідомили про створення пунктів допомоги водіям фур, застряглих на трасі Київ-Одеса в Черкаській області.

У цих пунктах водії отримають можливість зігрітися і отримати їжу та гарячі напої.

Також прийнято рішення про формування єдиної колони із застряглого вантажного транспорту. Таким чином, буде звільнений проїзд для спеціальної техніки рятувальників і дорожників.

У середу, 20 грудня, через негоду на трасі Київ-Одеса на території Жашківського району Черкаської області утворилася багатокілометрова черга з вантажівок.

На відрізку автошляху між Уманню та Жашковим у сніговому полоні перебувають близько 100 вантажних автомобілів.