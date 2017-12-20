"Нафтогаз" вимагає від" Газпрому" $16 млрд за транзит газу

НАК "Нафтогаз"має фінансові вимогу до російського газового монополіста "Газрому" на суму до $16 млрд за транспортування газу через Україну.

Про це повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші вимоги щодо транзиту - в $6,5-16 млрд - залежно від того, чи буде враховано (судом - ред.) українське законодавство", - сказав він.

Вітренко також додав, що зустрічні вимоги "Газпрому" відносно транзиту невеликі та складають кілька мільйонів доларів. Водночас повні вимоги "Газпрому", включно з контрактом на постачання газу, оцінюються у $59,2 млрд.

Нагадаємо, що сам "Газпром" вимагає від "Нафтогазу" $1,3 млрд за постачання блакитного палива на окупований Донбас.