NASA планує першу міжзоряну місію до Альфа Центавра

NASA планує вшанувати ювілей перших кроків людини на Місяці міжзоряним польотом.

Про це повідомляє The Independent.

Невелика група науковців почала розробляти плани щодо міжзоряних польотів. Таким чином вчені хочуть вшанувати 100-річчя перших кроків людини на Місяці, що відбулось у 1969 році.

Технології, необхідні для здійснення польоту, ще не існують. Так науковцям потрібно зрозуміти, як розвинути швидкість корабля до 10% від швидкості світла. Космічне агентство також потенційно може використати механізми ядерних реакцій або зіткнення матерії та антиматерії для міжзоряних місій.

Якщо ж команда досягне своєї мети, то у 2069 році NASA відправить крихітні зонди, оснащені лазерами, на зірку Альфа Центавра. Ця зірка розташована у 4,4 світових років від Землі, тож космічний корабель зможе долетіти до неї щонайменше у 2113 році.

Нагадаємо, що NASA показало злиття двох галактик.