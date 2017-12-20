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НБУ вирішив ліквідувати "Родовід Банк"

20 грудня, 2017 - 22:03
Фото: forbes.net.ua

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Родовід Банк", націоналізований у 2009 році і визнаний неплатоспроможним у лютому 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Регулятор ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію санаційного "Родовід Банку" за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Родовід Банк" був докапіталізований державою в 2009 році на 8,4 мільярда гривень і ще на 3,95 мільярда гривень в 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. За 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель.

26 лютого 2016 року Національний банк за погодженням з Міністерством фінансів як власником "Родовід Банку" прийняв рішення про визнання банку неплатоспроможним та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Джерело: День
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