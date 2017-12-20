Паводкова хвиля перемістилась із Закарпаття до Угорщини та Словаччини

Паводкова хвиля залишила територію Закарпаття і пройшла до сусідніх Угорщини і Словаччини. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

“У Латориці в районі Чопа вода знизилася на 40 см, а в Тисі — на 10 см. Загрози підтоплень населених пунктів немає. Паводкова хвиля по Латориці вже пішла на територію Словаччини, а по Тисі — в Угорщину. Сусіди ще кілька днів тому були попереджені про різке підняття рівня річок, яке їх очікує”, — йдеться у повідомленні.

У Закарпатській області залишаються підтопленими 467 га сільгоспугідь, 116 дворогосподарств, 48 підвальних приміщень, передає УНН.

Стаціонарні насосні станції продовжують відкачувати воду із сільгоспугідь та задамбових просторів у низинних районах області.

На сьогодні підрозділами У ДСНС у Закарпатській області та БУВР р. Тиса проведено відкачування води об’ємом близько 6,15 мільйонів кубометрів.