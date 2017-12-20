Переговори щодо великої коаліції у ФРН стартують 7 січня

Лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини домовилися почати переговори про велику коаліцію 7 січня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Der Tagesspiegel.

На 7 січня заплановані так звані зондувальні переговори, основна частина розмов, як очікується, пройде з 8 по 11 січня.

Лідери трьох партій заявили, що результат коаліційних переговорів буде відомий 12 січня.

Попередні консультації консервативного блоку ХДС/ХСС з лібералами і "зеленими" про можливість створення так званої коаліції "Ямайка" тривали близько чотирьох тижнів. Але в ніч на 20 листопада лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер несподівано оголосив про вихід з переговорів у зв'язку з непереборними розбіжностями.

Після провалу "Ямайки" федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав соціал-демократів відмовитися від рішення піти в опозицію і почати переговори про відновлення "великої коаліції".

В результаті Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) проголосувала за початок консультацій з ХДС/ХСС. Їхня чергова зустріч відбудеться 20 грудня.