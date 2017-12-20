Перехідний період після Brexit закінчиться 31 грудня 2020 року, – ЄС

Перехідний період після виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу завершиться 31 грудня 2020 року і не триватиме довше.

Про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє на прес-конференції у Брюсселі, передає ЄП.

"Перехідний період буде корисним і він дозволить в першу чергу державним органам Британії підготуватися до складнощів, з якими вони зіткнуться пізніше, і для нових майбутніх стосунків з ЄС", - сказав Барньє.

Він нагадав, що ключові пункти положень перехідного періоду були викладені ще в квітні і вони не змінилися. В першу чергу йдеться про те, що цей період буде охоплювати всі сектори економіки, які підпадають під угоду про вільну торгівлю та єдиний ринок ЄС.

Також під час періоду зберігатимуться єдині митні правила та прикордонні перевірки.

"Таким чином, Британія на час перехідного періоду збереже всі переваги членства в ЄС, але в той же час вона має дотримуватися всіх відповідних зобов’язань і не зможе обрати підхід "a la carte" (вибирати певні зобов’язання. - Ред.)", - підкреслив Барньє.

Умови перехідного періоду ще мають бути обговорені між ЄС та Британією, деталі повинні узгодити до жовтня 2018 року.