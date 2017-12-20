Під Києвом утворився 7-ми кілометровий затор через ожеледицю

На Одеській трасі поблизу Києва, через несприятливі погодні умови, утворився затор довжиною 7,5 км.

Про це повідомляє ДСНС на офіційному сайті

"На ділянці автодороги Київ-Одеса між Білою Церквою та м. Жашків Черкаської області продовжуються заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 км, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна", - йдеться у повідомленні.

На боротьбу з наслідками стихії було залучено 49 одиниць техніки та 111 людей.

Нагадаємо, за день у Києві випала третина місячної норми снігу.