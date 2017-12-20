Польща продовжить судову реформу попри санкції ЄК, - Мін'юст

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро вважає рішення Європейської комісії розпочати санкційну процедуру проти Польщі політичним та запевняє, що уряд продовжить здійснювати розпочату судову реформу

Про це він заявив, реагуючи на схвалене у середу рішення ЄК, передає "ЄП".

Він наголосив, що Польща є правовою державою і повинна продовжити розпочату реформу, незважаючи на тиск Європейського Союзу.

"Політика відбувається у Польщі, політика відбувається у Європейському Союзі. Цей уряд послідовно проводить політику у сфері інтересів. Це рішення змінює тільки те, що ми маємо ефективно закінчити те, що ми вже почали", - цитує міністра Onet.

Зьобро запевнив, що усі рішення, які є у законах про Національний судовий реєстр та Верховний суд

Реєстрі, існують у інших країнах ЄС, а це вказує, що сьогоднішній крок Європейської комісії "має політичний присмак".

Нагадаємо, що Туск закликав владу Польщі не руйнувати репутацію країни.