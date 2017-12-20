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Полторак прокоментував вихід представників РФ зі складу СЦКК

20 грудня, 2017 - 14:58

Вихід Росії з СЦКК має на меті обвинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню. У цьому переконаний міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-центр Міністерства. 

Він пояснив, що російська влада ухвалила таке рішення щодо представників СЦКК для того, щоб у подальшому звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню.

"Після виведення ми побачили справжнє обличчя, чому Росія прийняла таке рішення - для того, щоб звинувачувати нас у порушенні режиму припинення вогню, хоча в принципі вони цього лише чекають і самі порушують режим припинення вогню", - наголосив Полторак. 

Полторак запевнив, що українські військовослужбовці готові до зміни ситуації на сході України.

Нагадаємо, Волкер вважає "ганьбою" намір росіян вийти із СЦКК.

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