Полторак прокоментував вихід представників РФ зі складу СЦКК

Вихід Росії з СЦКК має на меті обвинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню. У цьому переконаний міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-центр Міністерства.

Він пояснив, що російська влада ухвалила таке рішення щодо представників СЦКК для того, щоб у подальшому звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню.

"Після виведення ми побачили справжнє обличчя, чому Росія прийняла таке рішення - для того, щоб звинувачувати нас у порушенні режиму припинення вогню, хоча в принципі вони цього лише чекають і самі порушують режим припинення вогню", - наголосив Полторак.

Полторак запевнив, що українські військовослужбовці готові до зміни ситуації на сході України.

Нагадаємо, Волкер вважає "ганьбою" намір росіян вийти із СЦКК.