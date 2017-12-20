Порошенко пропонує посилити склад СЦКК представниками Франції та ФРН

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність посилити склад Спільного центру з контролю і координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК) представниками Німеччини та Франції.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ініціативної групи "Перше грудня" та іншими авторитетними представниками української інтелігенції, передає прес-служба глави держави.

"Щодо можливості відновлення роботи СЦКК, думаю що буде абсолютно корисно, коли ми запросимо до складу СЦКК наших партнерів по Нормандському формату – німців і французів", - сказав президент.

На його думку, так буде більше прозорості та ефективності.

Нагадаємо, що РФ готова повернути своїх військових до складу СЦКК.