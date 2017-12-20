Припинення свавілля в зародку – це той єдиний принцип, який може зберегти свободи всіх людей.
Джон Адамс, американський політик, юрист, другий президент США

Прокуратура повідомила про підозру 2-х екс-депутатів Ради Криму у держзраді

20 грудня, 2017 - 11:22

Двох колишніх депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим на офіційному сайті.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру 2 колишнім депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Крим  у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що за їхньої безпосередньої участі було незаконно прийнято низку постанов, що в результаті призвело до окупації півострова Росією.
 

 

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...