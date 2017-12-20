Припинення свавілля в зародку – це той єдиний принцип, який може зберегти свободи всіх людей.
Джон Адамс, американський політик, юрист, другий президент США

Принца Гаррі призначили генерал-капітаном Королівської морської піхоти замість діда

20 грудня, 2017 - 15:15
Фото: Тwitter.com/KensingtonRoyal

Молодшого онуку британської королеви принца Гаррі призначили генерал-капітаном Королівської морської піхоти Великої Британії. На цій посаді раніше перебував його дід, чоловік королеви принц Філіп.

Відповідне розпорядження було опубліковано в Twitter Кенсінгтонського палацу, що є офіційною резиденцією онуків королеви.

Як пише Metro, герцог Единбурзький Філіп був генерал-капітаном морпіхів протягом 64 років, з червня 1953 року, отримавши цю посаду після смерті короля Георга VI.

В якості своєї останньої офіційної функції у цій ролі Філіп разом з Гаррі прийняли в Букінгемському палаці командувача Королівською морською піхотою генерал-майора Роберта Макгоуена, який залишає свою посаду, і його наступника генерал-майора Чарльза Стікленда.

Нагадаємо, у зв'язку з похилим віком 96-річний герцог Единбурзький припинив виконання офіційних публічних функцій як член королівської сім'ї. Останньою його публічною появою була присутність на параді королівської морської піхоти на початку серпня 2017 року.

Зазначається, що з 1952 року Філіп поодинці взяв участь в 22 219 офіційних заходах, а також здійснив близько 700 зарубіжних поїздок до 143 країни світу.

Джерело: 112 Україна
Новини партнерів
Loading...