Принца Гаррі призначили генерал-капітаном Королівської морської піхоти замість діда

Молодшого онуку британської королеви принца Гаррі призначили генерал-капітаном Королівської морської піхоти Великої Британії. На цій посаді раніше перебував його дід, чоловік королеви принц Філіп.

Відповідне розпорядження було опубліковано в Twitter Кенсінгтонського палацу, що є офіційною резиденцією онуків королеви.

The Queen has approved the appointment of Prince Harry as Captain General Royal Marines in succession to The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/7wUTD80B1a

The Duke's association with the @RoyalMarines dates back 64 years to 2 June 1953, when he was appointed Captain General in succession to The Queen's father, King George VI. pic.twitter.com/gMwAXaUtQ5