Рада дозволила спікеру підписати закон про держбюджет на 2018 рік

Верховна Рада дозволила спікеру парламенту Андрію Парубію підписати закон про державний бюджет на 2018 рік. Парламентарі провалили проект постанови про скасування результатів голосування за цей документ, передає УНН.

Ухвалений законопроект передбачає зростання ВВП на 3% доходи близько 900 мільярдів гривень, підвищення мінімальної зарплати та зростання видатків на силові структури.

Напередодні Парубій не підписав Держбюджет-2018 через постанови нардепів про скасування голосування.